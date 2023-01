Sbaglia a fare manovra e rischia di finire nel fiume a Castellanza con il camion dei rifiuti

A causa di un errore di manovra, attorno alle 10 di sabato, un camion della raccolta rifiuti della Sieco ha sfondato le barriere di protezione a ridosso del fiume Olona in via dei Mulini, rischiando di finire nel fiume sottostante. Fortunatamente il mezzo è rimasto sospeso solo per metà e, grazie all’intervento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco di Legnano, coadiuvati dai colleghi di Busto Arsizio, il conducente è stato tratto in salvo (per lui solo ferite lievi e tanta paura) e il mezzo è stato spostato e messo in sicurezza grazie ad una possente gru. Sul posto hanno operato anche gli agenti della Polizia Locale di Castellanza.

L’incidente è avvenuto in un piazzale che spesso viene usato dagli operatori di Sieco per il trasferimento dei carichi dai mezzi più piccoli ai camion compattatori più grandi.

