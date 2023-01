Schianto nella notte a Milano vicino alla Centrale: quattro feriti, due gravi

Lo schianto e le sirene delle ambulanze. dei vigili del fuoco: sono quattro le persone rimaste ferite, di cui gravi, nell’incidente. stradale avvenuto prima dell’alba di lunedì 2 gennaio a Milano.

Galleria fotografica Incidente vicino alla stazione Centrale a Milano 4 di 4

Il sinistro è avvenuto in via Mauro Macchi, una traversa di via Vitruvio non distante dalla Stazione Centrale. Sul posto alle 3 e 20 circa due squadre dei vigili del fuoco 118 con diverse ambulanze e automediche e polizia locale.

L’incidente è avvenuto fra un furgoncino e un’auto e in tutto i feriti sono quattro uomini di 27, 43, 47 e 61 anni, due dei quali finiti in codice rosso all’ospedale di Niguarda