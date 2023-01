Schianto sulla A4 fra Trezzo e Cavenago: un morto, autostrada chiusa

Incidente prima delle 7 di lunedì 16 gennaio lungo la A4 in direzione Torino fra Trezzo d’Adda e Cavenago: si tratta di uno scontro fra più veicoli nel quale una persone di 49 anni ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite in modo grave.

Nello schianto secondo i vigili del fuoco di Milano che sono sul posto con diverse unità, sono coinvolti numerosi mezzi pesanti.

L’incidente è avvenuto attorno alle 5 all’altezza del chilometro 179,1. Il 118 di Monza e Brianza ha inviato tre ambulanze, un’automedica e un elicottero sanitario partito da Como.

PER CHI VIAGGIA

Trezzo in entrata e’ chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente. Entrata consigliata verso Milano: Cavenago. Entrata consigliata verso Brescia: Seriate.

Bergamo in entrata e’ chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente. Entrata consigliata verso Milano: Seriate.

Capriate in entrata e’ chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente. Entrata consigliata verso Milano: Cavenago. Entrata consigliata verso Brescia: Seriate.

ANAS

Alle 6:30 circa, sulla A4 Milano-Brescia, è stato chiuso il tratto compreso tra Seriate e Cavenago in direzione Milano a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 155, che ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti di cui uno si è ribaltato disperdendo il carico sulla carreggiata. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda e 3 km in corrispondenza dell’uscita di Seriate in direzione Milano. Per le le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire a Castegnato, percorrere la A35 BreBeMi in direzione Milano e proseguire sulla A58 Tangenziale Est di Milano da cui in rientrare in A4.

In alternativa per le brevi percorrenze, dopo l’uscita a Seriate, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 a Cavenago.

(immagine di repertorio)