Scoppia un macchinario nella notte, fiamme in un’azienda di Concagno

Fiamme nella notte a Concagno, frazione del comune di Solbiate con Cagno che si trova in provincia di Como ma a pochi chilometri da Malnate. Un incendio si è sprigionato in una azienda, la Comet, che produce nastri adesivi in seguito all’esplosione di un macchinario.

Chi vive nella zona ha avvertito un forte botto nel cuore della notte – l’incendio si è sprigionato poco prima delle 4 tra lunedì 23 e martedì 24 gennaio – e ha visto levarsi in cielo le fiamme. Dal macchinario infatti il fuoco si è esteso a un silos posto nelle vicinanze; per fortuna nessuna persona è stata coinvolta e non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Como e quelli dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo: in tutto cinque mezzi e una quindicina di uomini che hanno circoscritto l’incendio nel giro di poco tempo.

Sul posto sono però rimasti alcuni pompieri sia per le verifiche consuete in caso di incendio sia per valutare quali sostanze sono andate bruciate trattandosi di un’azienda che lavora anche prodotti chimici. Da questo punto di vista però gli stessi Vigili del Fuoco non segnalano rischi o criticità.