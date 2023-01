Scuola, cinema e libri: a Vedano Olona tre eventi per il Giorno della Memoria

Tre appuntamenti per i ragazzi delle scuole e per tutti i cittadini a Vedano Olona in occasione del Giorno della Memoria 2023.

Venerdì 27 gennaio alla scuola media Silvio Pellico è in programma una mattinata intitolata “I giovani incontrano la Shoah“, che ruota intorno alla mostra dei lavori realizzati dalle classi terze. In esposizione riflessioni personali e foto scattate al Memoriale della Shoah di Milano.

La mostra resterà aperta al pubblico dalle 10 alle 13 di venerdì 27 gennaio sotto il portico d’ingresso della scuola media.

Sempre il 27 gennaio ma alle sera (alle 21) nella Sala consiliare di Villa Aliverti l’Amministrazione comunale e la sezione Anpi Basso-Sankara di Vedano Olona propongono la visione del film “Il figlio di Saul” con presentazione di Orietta Brentan.

Infine sabato 4 febbraio alle 16 nell’aula studio della Biblkioteca comunale, a Villa Aliverti, l’assessorato agli eventi e partecipazione organizza la presentazione del libro di Mario Alzati “Il gemello di Olonia”, edito da Macchione.

In questo nuovo romanzo, le vicende dei personaggi di Olonia si intrecciano con quelle degli ebrei di Tradate colpiti dalla persecuzione nazifascista e delle persone che ebbero il coraggio di proteggere le persone braccate, nascondendole o aiutandole a fuggire in Svizzera.

Presentazione a cura della professoressa Daniela Franchetti.