Il sestese Leonardo Balzarini sarà nella lista del PD che sostiene Pierfrancesco Majorino alle regionali

Leonardo Balzarini, 32 anni, laureato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente ed il Territorio e già Consigliere Comunale dal 2014 al 2019 sarà nella lista provinciale del PD che sostiene Pierfrancesco Majorino alle regionali di febbraio. L’annuncio è circolato sui social nelle ultime ore.

Una responsabilità importante che ha commentato con queste parole: «Sono felice che Articolo Uno ed il Partito Democratico di Varese abbiano scelto di inserirmi nella squadra che sosterrà Majorino Presidente di Regione Lombardia. Questa regione ha bisogno di profondi cambiamenti e lui è l’uomo giusto per realizzarli. Da parte mia, mi impegnerò per portare in questa campagna elettorale i temi che da sempre mi sono cari: tutela e valorizzazione del territorio del lago, difesa del lavoro, cura dei beni comuni».

Si può dire una missione impossibile? «Preferisco pensarla come una missione utile per sostenere la sfida, davvero possibile, di Majorino che rappresenta l’alternativa ad un sistema di potere ormai stanco e incapace di cambiare. La nostra proposta è la sola concreta possibilità di riformare la sanità lombarda, superando lo scandalo delle liste di attesa e del privilegio della sanità privata, a pagamento, sulla sanità pubblica, per tutti».

Unico candidato sestese…? «Ho letto che il consigliere Colombo non sarà ricandidato: con il calo di consensi della Lega, forse non se l’è sentita di mettersi in gioco. La mia scelta è diversa, credo che tutti possono dare una mano per la causa in cui credono, e che sia importante farlo anche senza la certezza di un risultato personale: conta che a vincere sia la squadra, non la carriera del singolo candidato».