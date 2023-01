Sesto Centenario della Collegiata di Castiglione Olona: un anno di successi con l’occhio rivolto verso l’Europa

Il Sesto Centenario della Collegiata di Castiglione Olona è giunto al termine del primo anno di celebrazioni, che hanno visto oltre 50 eventi e 10.000 visitatori al Museo.

L’anniversario, che si svolgerà fino alla primavera del 2025, continuerà nel 2023 con un focus sull’Europa, grazie alla figura del cardinale Branda Castiglioni, fondatore della Collegiata e anima della trasformazione rinascimentale del borgo.

Castiglioni fu vescovo di Veszprém, in Ungheria, che nel 2023 sarà Capitale Europea della Cultura, e perseguì una carriera diplomatica in diverse città europee, portando anche doni straordinari come il lampadario fiammingo della Collegiata.

Fino al 29 gennaio è inoltre possibile visitare la mostra “MAGI IN MOSTRA Natale con ospiti al Museo della Collegiata”, che presenta un confronto tra una tavoletta raffigurante la Sacra Famiglia e un’Adorazione dei Magi cinquecentesca.

I visitatori possono anche assistere alla lectio magistralis di mons. Timothy Verdon su YouTube o rivedere alcune delle manifestazioni del 2022 sul sito ufficiale del Sesto Centenario.

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica e festivi 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Modalità accesso: prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone); mascherina raccomandata negli spazi ridotti (Battistero e Museo).