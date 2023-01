“Sette anni senza Giulio”: a Varese per l’anniversario un presidio del comitato “Verità per Giulio regeni”

Il Comitato “Verità per Giulio Regeni” organizza, a sette anni dalla scomparsa del ricercatore italiano in Egitto, un presidio cittadino davanti al Punto Giallo del comitato stesso, situato in via Bernardino Luini 2 a Varese.

L’evento, che si terrà mercoledì 25 gennaio 2023 dalle 19.15 alle 19.45, ha l’obiettivo di ricordare Giulio Regeni in presenza e di far sentire la vicinanza alla famiglia Regeni nel settimo anno dalla sua tragica scomparsa.

Il Punto Giallo è alla bottega equosolidale di via Luini e l’evento sarà un momento di raccoglimento ma anche di impegno per la verità sulla morte di Giulio Regeni.

La scomparsa di Giulio Regeni, avvenuta nel 2016 in Egitto, è ancora avvolta nel mistero e l’inchiesta sulla sua morte non ha ancora portato a nessun risultato concreto, malgrado le recenti rassicurazioni del governo egiziano. Il comitato “Verità per Giulio Regeni” si batte per ottenere giustizia e verità sulla morte del giovane ricercatore italiano.