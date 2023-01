Si è spento don Piero Quattrini, da parroco di Biumo superiore sviluppò “Giugno ok”

E’ morto, nella mattina di martedì 17 gennaio 2023, don Pietro Quattrini. Nato a Varese l’8 febbraio 1933 e diventato sacerdote in Duomo nel 1956, dal 1957 al 1966 è stato direttore spirituale del Collegio di Arona e dal 1966 al 1983 Direttore spirituale del Seminario Arcivescovile di Venegono.

La sua vita pastorale è stata in diversi luoghi della provincia: dal 1983 al 1984 è stato residente con incarichi pastorali a Castiglione Olona, dal 1984 al 1995 è stato Parroco a Carbonate (S. Maria Assunta) e poi, dal 1995 al 2008, parroco a Biumo Superiore. Fu in quegli anni che portò avanti la fortunata formula di Giugno OK, più che un torneo un “happening sportivo” che ha visto gareggiare molti ragazzini di Varese e ha segnato per molte famiglie l’inizio delle vacanze, anche grazie agli eventi collaterali come banco gastronomico o i fuochi d’artificio.

Dopo l’esperienza a Biumo superiore, dal 2008 al 2020 è stato vicario parrocchiale al Sacro Monte, e, infine, è stato dal 202 prete residente a Bosto.

Don Pietro Quattrini è stato anche una figura degli oblati diocesani dei Santi Ambrogio e Carlo, di cui è stato dal 1989 al 1996 Superiore e poi Vicario fino al 2011.