Siglato il patto con la sicurezza privata, Monti: “Per la sicurezza negli ospedali esportiamo il modello Malpensa”

“Già dal 2020, con l’approvazione della legge regionale 15/2020 di potenziamento delle misure di sicurezza negli ospedali, in Lombardia abbiamo posto dei temi molto importanti e che ora vengono ancora più attenzionati dall’opinione pubblica in questa campagna elettorale. L’area più critica, nell’ambito sanitario, è sicuramente quella dei reparti di pronto soccorso, in cui i pazienti richiedono tempi veloci ma anche sicurezza. Serve esportare il modello Malpensa, un bel esempio di sicurezza in cui le guardie giurate agiscono in sinergia con le forze dell’ordine ma anche e soprattutto con una figura fondamentale come il facilitatore che guida l’utenza nel favorire l’accesso al traffico aereo”.

Lo spiega Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente della commissione Sanità al Pirellone e neo candidato della Lega alle regionali del 12 e 13 febbraio dall’aeroporto di Malpensa.

“La stessa cosa va fatta nei nostri ospedali perché i pazienti hanno bisogno di essere guidati nei loro accessi al sistema sanitario, soprattutto quando si tratta di emergenze”, dice Monti a margine della firma del patto per la sicurezza, siglato all’aeroporto di Malpensa alla presenza del vicepresidente di ASSIV (la più grande associazione datoriale italiana del mondo della vigilanza privata), Giulio Gravina.

“Chi pensa di risolvere questo problema solamente con la presenza delle forze dell’ordine sbaglia: vi è un evidente problema di impiego di personale. Bisogna quindi creare una figura professionale nuova che si sappia muovere in maniera efficace per dare ai pazienti le risposte che meritano. Il modello e la strada indicata all’aeroporto di Malpensa sono sicuramente qualcosa a cui ispirarsi” Conclude Emanuele Monti.