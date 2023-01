Il sindaco di Biandronno rilancia l’allarme: “I nostri boschi poco sicuri”

« I nostri boschi sono poco sicuri. È da tempo che lo ripetiamo. Segnalazioni sono arrivate sia dai cittadini sia da me. Mi auguro che ora si intervenga con decisione per mettere i sicurezza questi luoghi che sono soprattutto di svago».

All’indomani della sparatoria in cui è rimasto ferito un trentenne, il sindaco di Biandronno Massimo Porotti rilancia il tema della sicurezza delle zone boschive: « So che non è soltanto un problema di Biandronno e so anche che il Prefetto si sta muovendo con le forze dell’ordine. È però una questione davvero seria. Anche a me è capitato la scorsa settimana, in pieno giorno. Stavo percorrendo la strada che da Biandronno arriva a Bregano. Ho visto una macchina sospetta e mi sono fermato: dal bosco è uscito uno spacciatore che mi ha chiesto se volevo comperare della droga. Era così tranquillo e sicuro, sembrava una cosa normale».

Tra i temi segnalati al Prefetto, quello dello spaccio nei boschi è sicuramente una priorità: « Io temo per la sicurezza dei miei cittadini che vogliono che tutti possano passeggiare in mezzo alla natura. Bisogna intervenire per restituire i boschi alla collettività. Io amo la natura e sono convinto che vada rispettata, ma non dobbiamo abbandonarla».