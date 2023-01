Il sindaco di Valganna: “La torbiera è pericolosa, non ci andate. A rischio soprattutto i bambini”

(Immagine di repertorio) – «Fa freddo da soli tre giorni, la torbiera di Ganna sembra ghiacciata ma ancora non lo è. Si rischia di andare giù perché il ghiaccio non regge». Il sindaco di Valganna Bruna Jardini fa sua la raccomandazione che da qualche giorno gira sulla pagina Facebook del paese, dove si chiede la massima prudenza ai tanti che ogni anno non resistono a un giro sul laghetto di Ganna.

«Non solo non fa abbastanza freddo – aggiunge Bruna Jardini – ma chi non conosce i posti rischia di inoltrarsi dove l’acqua sotto è più profonda, essendo lo strato di ghiaccio ancora sottile. Questo potrebbe essere molto pericoloso soprattutto per i bambini, perché ci sono punti in cui sotto l’acqua arriva anche a un metro e mezzo».

Già da qualche giorno, come conferma lo stesso sindaco, lo specchio d’acqua della torbiera di Ganna è visitato da diverse persone che si avventurano sul sottile strato di ghiaccio. Proprio ieri mattina alcune persone, per fortuna vicino alla riva, si sono avventurate sul ghiaccio che ha ceduto e sono finite a mollo: «Non bisogna andarci, si rischia di finire in acqua, come è già successo. Purtroppo il clima è cambiato, non è più come anni fa, quando faceva freddo davvero, l’acqua ghiacciava bene e si poteva andare ovunque. Oggi è pericoloso».

C’è poi un aspetto non secondario, quello della tutela di un’area ambientale importante e delicata: “La torbiera di Ganna è un bene prezioso del Parco del Campo dei Fiori, è tutelata ed è casa di molte specie protette. Per questo motivo chiediamo molta attenzione per quanto riguarda i rifiuti, che andrebbero riportati a casa, e le “cannette” presenti lungo la torba che per nessun motivo vanno staccate”.