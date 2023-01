Soccorsi in azione in via Pegoraro a Gallarate per un ciclista investito

Soccorsi in azione, verso le ore 18.30 di lunedì 9 gennaio, per un ciclista che è stato investito da un’auto.

L’incidente è avvenuto a Gallarate, in prossimità della rotonda tra via Ronchetti e via Pegoraro. Ancora da verificare le cause per le quali la macchina, una Mini, ha colpito il ciclista, un uomo di 53 anni, che è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate, che ha diretto il traffico, con disagi solo sulla corsia di marcia verso il centro cittadino.