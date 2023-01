Spettacolo in Auditorium e Falò della Befana in spiaggia a Maccagno

La ProLoco propone per venerdì 6 gennaio uno spettacolo per bambini in Auditorium alle ore 16.30 e a seguire cioccolata, vin brulé e falò in spiaggia

La Pro Loco di Maccagno con Pino e Veddasca festeggia l’Epifania 2023 con due eventi in programma per il pomeriggio di venerdì 6 gennaio.

Si comincia nell’Auditorium di via Valesecchi 23 alle ore 16.30 con lo spettacolo “Apettando la Befana con il gran friggione di Wanda” in scena per un appuntamento speciale della assegna di Teatro per ragazzi Bim Bum Bam a cura di Progetto Zattera Teatro.

A seguire brindisi con vin brulè e cioccolata calda per i più piccoli e infine tutti in spiaggia per il tradizionale Falò della Befana.

La partecipazione agli eventi è per tutti gratuita.

