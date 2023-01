Spielberg, Virzì, i Dardenne: il cineforum invernale delle Arti di Gallarate

Giovedì 12 gennaio si apre il primo Cineforum 2023 delle Arti di Gallarate: primo appuntamento con The Fabelman di Steven Spielberg, un testamento d’amore di una intera carriera, un film autobiografico basato sull’infanzia e l’adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo trascorso in Arizona.

Qui sotto trovate tutti gli altri film sono Siccità di Paolo Virzì con Silvio Orlando e Valerio Mastrandrea, Saint Omer di Alice Diop, Tory e Lokita dei fratelli Dardenne, Chiara di Susanna Nicchiarelli.

Il secondo ciclo di Cineforum avrà poi inizio giovedì 23 febbraio con il film inserito nel programma di Filosofarti 2023.

Tutti i film del cineforum inverno 2023 delle Arti di Gallarate

Giovedì 12/01 THE FABELMANS

di Steven Spielberg

con Gabriel LaBelle e Michelle Williams

Giovedì 19/01 SICCITA’

Proiezione di Paolo Virzì

anche alle ore 15 con Silvio Orlando e Valerio Mastandrea

Giovedì 26/01 SAINT OMER

Proiezione di Alice Diop

anche alle ore 15 con Kayije Kagame e Guslagie Malanga

Giovedì 02/02 TORI E LOKITA

Proiezione di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

anche alle ore 15 con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak

Giovedì 16/02 CHIARA

Proiezione di Susanna Nicchiarelli

anche alle ore 15 con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano

I prezzi del cineforum del Cinema delle Arti di Gallarate

Biglietti: intero € 7,00 e ridotto € 5,00 – Abbonamento € 25,00 (è possibile utilizzare il bonus docenti)

I film delle ore 15:00 verranno introdotti dalla professoressa Cristina Boracchi o da don Andrea Florio; quelli delle ore 21:00 verranno introdotti e commentati da Gabriele Lingiardi.