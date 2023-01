Sport, salute e agricoltura nella tappa di Arcisate del tour “La Lombardia che vorrei”

Tanti temi e molto interesse per la tappa di Arcisate del tour “La Lombardia che vorrei“, il percorso per la provincia di Varese del consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti.

Galleria fotografica La tappa di Arcisate del tour “La Lombardia che vorrei” 4 di 5

Promosso in collaborazione con Lilt, Favo, Caos onlus, Ordine degli infermieri, Ordine delle professioni sanitarie e Federfarma il progetto punta a raccogliere idee e spunti di riflessione per lo sviluppo del tessuto economico e sociale regionale.

Nell’incontro di lunedì 9 gennaio in Sala Frontalieri sono intervenuti Barbara Lamperti, direttore sociosanitario del Distretto di Arcisate; Gian Battista Seresini, del Comitato dell’ospedale di Cuasso al Monte; Mario Pozzoli, presidente e fondatore di Villa Miralago; Gian Antonio Gianantonio, presidente dello Sci Club Cunardo e Paolo Martinelli, Società agricola Martinelli.

Tutti gli interventi erano legati dallo stesso concetto: One Health, secondo il quale la salute della persona è strettamente legata ai propri stili di vita, all’ambiente in cui vive e a quella degli animali.

«Riprendiamo da dove ci eravamo fermati per le festività natalizie – ha detto Monti – ovvero ascoltando le persone e coinvolgendole nelle prospettive di sviluppo del nostro territorio. Anche ad Arcisate sono emersi spunti molto interessanti per far crescere i servizi a favore dei cittadini, potenziare le misure a favore dell’agricoltura di collina e di montagna, ma anche per la valorizzazione dello sport come corretto stile di vita e il potenziamento dei servizi sanitari e assistenziali. Sono obiettivi che faccio miei per il breve periodo. Anche con gli amministratori e i sindaci della Comunità montana del Piambello si sono sviluppate sinergie importanti in questi anni che ora vanno potenziate e rilanciate in un’ottica sempre più costruttiva».

Prossimo appuntamento il 12 gennaio a Gallarate alle 20.30 alla Sala Martignoni, in via Venegoni, 3. La serata sarà moderata da Claudia Mazzetti, assessore comunale a Gallarate.