Sport, volontariato e memoria. Castellanza premia i suoi cittadini migliori

Volontari che dedicano il loro tempo alla comunità e alla dignità dei disabili, custodi della memoria, l’impegno di una cooperativa e quello degli atleti castellanzesi. Si è svolta domenica 29 gennaio, la 13^ edizione della Cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche a Castellanza.

L’iniziativa, che dal 2013 ha cadenza triennale, vuole essere un riconoscimento simbolico conferito a cittadini e associazioni che in qualsiasi modo abbiano accresciuto il prestigio della città, attraverso opere concrete nei vari campi della vita, con gesti di coraggio o migliorando la vita dei suoi abitanti.

«Lo sviluppo di una comunità – ha dichiarato il Sindaco Mirella Cerini – si misura dai suoi valori più alti di pace uguaglianza e libertà ma anche da tutti quei gesti quotidiani che siano in grado di offrire un sostegno alla persona e alle sue fragilità, dove la diversità diventi risorsa e opportunità, o che promuovano l’attenzione alla vita e all’ambiente che lo circonda. Oggi attraverso la Cerimonia della consegna delle targhe e dell’Attestato civico, il nostro riconoscimento e soprattutto il nostro ringraziamento, come sindaco e come amministrazione , vanno in particolare all’opera di volontariato di due persone e di due associazioni, che si sono distinte negli anni per tutte quelle virtù di amore e dedizione che fanno la bellezza di una comunità».

La cerimonia di consegna di targhe e attestato da parte del primo cittadino Mirella Cerini, è stata sottolineata per l’occasione dalle performances di Nadia Ischia che con le sue sabbie luminose ha dato vita a immagini e suggestioni, raccontando passaggi della vita di San Giulio, patrono della città, le peculiarità di ognuno dei premiati e la motivazione del riconoscimento.

Targa di Benemerenza Civica ad Augusto Croci, per l’impegno costante e l’apporto concreto alla comunità con la sua opera di volontariato, svolta nell’ambito della disabilità, ponendo sempre l’attenzione alla dignità umana.

Targa di Benemerenza Civica alla memoria di Gaetano Castiglioni, detto Tanino. Il premio, ritirato dalla figlia Luisa è un omaggio “alla dedizione e la passione con cui, lungo la sua vita, ha saputo custodire e tramandare le memorie della Resistenza a Castellanza”.

Targa di Benemerenza Civica alla Cooperativa Sociale Il Progetto, fondato Antonella Quaglia e Giovanni Brancato, che dal 1987 opera per favorire il recupero della salute psico-fisica e il reinserimento sociale delle persone affette da dipendenze (ne abbiamo parlato qui).

Attestato di Riconoscimento Civico, ritirato dalla sua presidente Daniela Sironi, all’associazione Cuori e Zampe Onlus, per l’opera di volontariato prestato dal 2015 presso l’Oasi Felina di Castellanza, “per la custodia e il ricovero dei felini liberi o abbandonati o di altre colonie di Castellanza”, contrastando così il fenomeno del randagismo.

Al termine della Consegna delle Benemerenze si è svolta la consegna dei riconoscimenti agli atleti castellanzesi, che nel 2022 si sono distinti in ambiti sportivi nazionali o internazionali, portando all’eccellenza la città di Castellanza

Il tennista Mattia Bellucci che nei giorni scorsi ha ben figurato agli Australian Open, la velocista Ludovica Galuppi, – le pallavoliste Silvia Lenna e Giorgia Pozzi – i giocatori di tchoukball Luca Olivo e Giorgia de Paoli – il bodybuilder Giacomo Canestrale – i calciatori Salem Albè e Viola Petrillo.