“Spunti di Vista”: le conferenze di Allea sul territorio si spostano a Ranco

Dopo la pausa natalizia ripartono gli appuntamenti con “Spunti di Vista”, gli incontri organizzati dalla lista civica di Angera “Allea” per conoscere le eccellenze del territorio lacustre.

La novità portata dal nuovo anno è il cambio di “location” dove proseguirà il ciclo di conferenze, il cui scopo è quello di poter costruire “cantieri di idee per il presente e il futuro” attraverso l’ascolto e il dialogo con una serie di ospiti del Basso Verbano attivi in diversi ambiti di interesse pubblico.

A partire infatti da giovedì 19 gennaio le serate, moderate insieme a Marco Tresca di VareseNews, si terrano non più ad Angera, ma nella sala consiliare della vicina Ranco, sempre alle 21 di giovedì sera, come per i precedenti incontri. Ospite della prima serata “ranchese”, Simone Foscarini per parlare di rigenerazione urbana attraverso il modello e l’esperienza di Multifactory.

«Ringraziamo l’amministrazione di Ranco e il sindaco Francesco Cerutti per la disponibilità della sala e l’ospitalità. Uno dei nostri cardini e di questo progetto è proprio la collaborazione, in questo caso anche con altre amministrazioni comunali», dichiara il capogruppo di Allea Milo Manica.

Con l’eccezione dell’incontro con Andrea Alessandrini, che sarà recuperato in una data ancora da stabilire, rimane dunque invariato il calendario presentato lo scorso autunno, che riportiamo qua sotto:

19.01 SIMONE FOSCARINI

Multifactory. Un modello di lavoro condiviso.

02.02 GRAZIA ZULIAN

Biodiversità urbana. Supporto alle politiche per la biodiversità.

16.02 GIANLUCA COGHETTO

Rigenerazione urbana: come cambia il nostro territorio

09.03 DON MATTEO RIVOLTA/DON MASSIMO MAPELLI

Una vita in mezzo agli ultimi.

23.03 NICOLA ROSSI/NICOLAS MONTONATI

Giovani imprenditori in piccoli centri.

20.04 ASSOCIAZIONE LA PINTA

PersiCam. Vita sommersa del Lago.

