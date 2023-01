“Storie di stelle innamorate”, San Valentino all’EcoPlanetario di Tradate

In occasione della Festa degli Innamorati, il Centro Didattico si tingerà di rosso per un romantico spettacolo “Storie di stelle innamorate”

In occasione della giornata mondiale degli innamorati, l’EcoPlanetario si tinge di rosso e propone un romantico spettacolo “Storie di stelle innamorate”.

L’iniziativa è gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale e Osservatorio Astronomico di Tradate.

La partecipazione sarà gratuita, escluso l’EcoPlanetario che sarà a pagamento. Obbligatoria l’iscrizione aa questo link https://il.ink/eventiCentroDidatticoScientifico

IL PROGRAMMA:

EcoPlanetario: Storie di stelle innamorate

Parti per un viaggio nello spazio per scoprire le storie più romantiche narrate dalle stelle

PARTECIPAZIONE A PAGAMENTO

https://www.centrodidatticoscientifico.it/Eventi

Sentiero Natura

Il Sentiero Natura, breve tracciato di facile percorrenza, vi conduce alla scoperta della natura custodita dal Parco. Stagno, prato delle farfalle ed altri punti di interesse sono approfonditi grazie a pannelli didattici che oltre a poter essere letti possono essere ascoltati grazie all’audioguida (www.librogamelive.it).

Striscia sensoriale a piedi nudi

Campo sperimentale di Orienteering

Per i più temerari che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento!

Sentiero della Magia del Bosco

Un percorso affascinante, realizzato dallo scultore Giancarlo Volontè, popolato da gnomi, guardiani e spiritelli che evocano l’incanto dell’ambientazione boschiva.

Sentiero F.A.T.A.

Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro Didattico, offre quattro installazioni sugli elementi.

Percorso del Sistema Solare

Ad arricchire la passeggiata lungo il Sentiero F.A.T.A. ecco il Percorso del Sistema Solare con partenza dalla postazione del sole; un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo. E’ possibile scaricare la visita audio guidata, basta inquadrare il qrcode a inizio percorso.

LibroGame Live “La Selva del Fato”

Immergiti in una fantastica avventura! Scarica l’avventura, inquadra i QRcode con il tuo smartphone e diventa protagonista della storia a interattiva “La Selva del Fato” (www.librogamelive.it).

FitoSafari fotografico

Diventa un cacciatore di esemplari vegetali, armato della fotocamera del tuo dispositivo mobile. (www.librogamelive.it).

L’audioguida del Sentiero Natura, il LibroGame Live “La Selva del Fato” e il Fitosafati fotografico sono scaricabili in pochi semplici passaggi (meglio farlo prima di raggiungere il Centro):

– collegati al sito www.librogamelive.it tramite Chrome o Safari (NO altro browser);

– visita la sezione “Sentieri” scarica l’esperienza che desideri

– segui le istruzioni e una volta sul sentiero attiva la funzione «aereo», il sistema funziona al meglio offline!

app ETERSIA QUEST – Armati di tecnomagia

Vieni a visitare il Parco ma prima scarica gratis l’App di Etersia Quest, percorri il sentiero F.A.T.A., e vivi un’avventura che, tra rompicapi e prove di abilità.

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettuare la prenotazione on-line.

2. Presentarsi all’ingresso pochi minuti prima dell’orario indicato sulla prenotazione. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

COSA PORTARE CON SÉ?

1. uno smartphone con batteria carica ;

2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic.