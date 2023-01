Team Teen sostiene bambini e ragazzi di Varese nel diventare grandi

Coinvolgere i ragazzi dalla pre adolescenza e sostenerli in una fase complessa della crescita è l’obiettivo del progetto Team Teen coordinato dal Comune di Varese e che coinvolge decine di soggetti esperti nell’educazione dei ragazzi tra cooperative e scuole in decine di iniziative differenti capaci di far emergere emozioni, pensieri e creatività dei più giovani. Proporremo loro arte, musica, teatro che sono creatori di bellezza e occasioni per conoscere e riconoscere emozioni e sentimenti, con l’auspicio che aiutino i nostri ragazzi e ragazze ad attraversare con maggior serenità un momento così esplosivo della crescita di ogni essere umano», ha detto l’assessora ai servizi educativi del Comune di Varese, Rossella Dimaggio.

«Adolescenza e pre adolescenza sono passaggi molto delicati e il lungo periodo di covid li ha resi ancora più complicati», ha aggiunto, rivendicando il ruolo dell’amministrazione nel supportare le famiglie e presentando i presupposti del progetto, finanziato con i fondi regionali del bando Estate insieme , uscito a luglio 2022. «A luglio eravamo già organizzati per l’estate quindi abbiamo colto l’occasione accrescere il patto educativo e territoriale per i bambini che diventano ragazzi, tipicamente dai 10 anni in su, articolando un progetto rivolto ai giovanissimi che andremo a intercettare con percorsi diversi legati all’arte nei luoghi in cui si ritrovano. Dall’altro proponiamo una formazione per gli adulti che se ne prendono cura: insegnanti e genitori che speriamo vorranno cogliere queste occasioni di supporto al loro ruolo».

PERCORSI TEAM TEEN PER GLI ADULTI

La formazione degli insegnanti è articolata su due binari, ciascuna con un proprio calendario di 5 incontri online, per i docenti della primaria e per quelli della secondaria (qui tutte le date in programma), tutti ad accesso gratuito e gestiti da neuropsicologa e psicologi della cooperativa Baobab per offrire supporto teorico ma anche materiale didattico e strategie educative e relazionali in caso di alunni con Bes (bisogni educativi speciali) o Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento).

Gli incontri riservati con i genitori sono tre, sempre ad accesso libero e gratuito ma in presenza, nella Sala Montanari di via Bersaglieri a Varese, con cadenza mensile dalle ore 20 alle 22 a partire dal prossimo giovedì 19 gennaio, quando la neuropsicologa Giulia Antonellis e Carlo Tognola (pedagogista) interverranno sul tema degli “Aspetti emotivi e ricadute psicologiche della diagnosi di Dsa” (qui il calendario completo degli incontri per i genitori).

LE AZIONI TEAM TEEN CON I RAGAZZI

Ciascuna delle cinque cooperative sociali direttamente coinvolte in Team Teen (Baobab, Educational team, NaturArt, Miniera di Giove e Totem) propone diverse iniziative rivolte ai giovanisssimi, coinvolgendo a propria volta altri soggetti, associazioni ed esperti.

Totem ha coinvolto due classi terze dell’Istituto Enaudi di Varese in un percorso di ascolto e creatività. «Questi ragazzi hanno attraversato il passaggio dalle medie alle superiori in pandemia, e gli effetti iniziano a vedersi – ha ricordato Chee Mei di Cooperativa Totem ricordando come i ragazzi siano rimasti molto isolati e in silenzio: «Per loro hanno parlato insegnanti, psicologi ed esperti». Gli educatori di Totem hanno esplorato con i ragazzi il loro punto di vista sui grandi temi come guerra e ambienta, ma anche sui loro vissuti e nelle prossime settimane con l’aiuto dell’attore e regista Andrea Gosetti di IntrecciTeatrali e con il videomaker di Studio Pola 34, Stefano Soru, faranno emergere questi racconti in forma creativa.

Parte invece dalla lunga esperienza nell’Educativa di strada, questa volta per le vie del centro, il contributo di NaturArt raccontato dalle educatrici Chiara Turci e Valentina Caristo: «Agganciamo i ragazzi fuori da luoghi strutturati, in strada o nei bar dove si ritrovano scoprendo che hanno un grande bisogno di dialogo con persone adulte e di cui si fidano – hanno detto – L’idea è portare a condividere parte della loro quotidianità con il centro Happiness attivo all’oratorio di San Vittore, dove vengono proposti giochi e laboratori anche con lutilizzo della nuova sala di registrazione.

Attivi invece all’interno dei doposcuola comunali delle scuole primarie Cairoli e Medea gli educatori di cooperativa Baobab con interventi di supporto in piccolo gruppo su esigenze educative specifiche «e siamo anche presenti a scuola, in accordo con l’Istituto comprensivo Varese 2 per supporto a Bes e Dsa una volta a settimana», spiega Silvia Plebani.

Sempre collaborando con l’IC Varese 2 il progetto Team Teen propone al Centro Nai (che si occupa della primissima alfabetizzazione di bambini e ragazzi stranieri appena arrivati in Italia) il supporto di un mediatore culturale.

Infine, ma non meno importante il contributo di Educational team su due percorsi.

Da un lato c’è il corso di “Musica inCanto” proposto ai ragazzi delle medie su indicazione delle scuole, promosso in collaborazione con musicisti e ballerini e il coro Solevoci «in cui incontriamo l’entusiasmo dei ragazzi nello scoprirsi bravi e capaci in attività che magari non avevano mai sperimentato e che invece sono occasione di soddisfazioni e di espressione», racconta Anna Parmisari.

Attività segnalata anche quella portata avanti in una classe della media Dante «dove abbiamo approfondito tematiche di grande interesse con i ragazzi per poi arrivare a girare, settimana scorsa, un video-spot attualmente in fase d montaggio».

L’idea è presentare questo video in un evento conclusivo del percorso Team Teen «che speriamo di riuscire ad organizzare entro fine marzo per dare voce ai ragazzi e al lavoro educativo di grande qualità messo in campo dagli educatori comunali e da tutti i professionisti coinvolti per il benessere dei ragazzi e delle famiglie di Varese», conclude l’assessora Dimaggio.