Tentano di spegnere le fiamme: quattro feriti per l’incendio di una casa nel Luganese

La Polizia cantonale comunica che martedì verso le 19.15 in strada de Sóra a Sonvico è scoppiato un incendio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio dal pianterreno di un’abitazione unifamiliare. In breve tempo le fiamme hanno interessato buona parte dei locali. A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione provvisoria di due persone presenti nello stabile.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano, che dopo aver provveduto a spegnere l’incendio si stanno ora occupando di raffreddare e arieggiare i locali. Quattro persone, oltre agli inquilini e dei vicini, hanno provato a spegnere le fiamme e sono risultate leggermente intossicate.