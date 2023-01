“Per te”, il tentato omicidio in Piazza Repubblica, l'”Ultima cena” nel podcast del 26 gennaio

Le notizie del podcast di giovedì 26 gennaio

Si chiama “PerTe” il nuovo servizio antiviolenza fornito congiuntamente da Gulliver e Amico Fragile presentato a Varese, un servizio nato con l’obiettivo di contrastare ogni tipo di violenza, come bullismo o cyberbullismo ma non solo. A spiegarlo è Emilio Curtò, presidente del Centro Gulliver. «Con “PerTe” inizia una terza fase per la nostra associazione – Ha spiegato invece Liliana Colombo, presidente di Amico Fragile – Siamo nati come organizzazione di volontariato nel 2010. Nei primi anni ci siamo fatti promotori di un modello di assistenza plurispecialistica, con l’introduzione della figura professionale della psicologa per le donne vittima di violenza in emergenza, cioè all’interno del Pronto Soccorso ospedaliero. In una seconda fase abbiamo istituito all’interno dell’Ospedale di Circolo il centro antiviolenza Dico Donna, per sostenere le donne nel loro percorso di fuoruscita dalla violenza iniziato in Pronto Soccorso. Dopo la conclusione di questa esperienza nel 2021, oggi iniziamo una nuova fase, insieme a Gulliver. La donna vittima di violenza deve poter accedere ad un percorso che si protrae tutto il tempo necessario per rielaborare la propría storia personale, con il supporto di diversi professionisti: psicologi, avvocati, medici legali, consulenti del lavoro, assistenti sociali, educatori».

Entra nel vivo il processo per il tentato omicidio consumatosi in Piazza Repubblica a Varese la sera del 29 aprile 2022 quando un uomo originario dell’Honduras è stato raggiunto da 6 coltellate da un rivale, al culmine di una lite: nell’udienza di giovedì ha parlato l’imputato un giovane di origine Salvadoregne di 32 anni: “Non sono stato io, e non avevo con me un coltello” da detto parlando di fronte al collegio. Il sospettato, che è tuttora in carcere, conosceva molto bene la vittima dal momento che avevano condiviso in passato frequentazioni e un appartamento a Venegono Inferiore: due giorni dopo l’accaduto venne riconosciuto dagli agenti nella stessa piazza dove avvenne l’aggressione a Varese con alcuni indumenti ancora sporchi di sangue. La prossima udienza con discussione e sentenza è in programma per il prossimo 2 febbraio.

Si è chiusa ufficialmente la lunga vicenda di Villa Porro Pirelli, la bella villa d’epoca di Induno Olona da anni al centro di un procedimento di esecuzione immobiliare (escussione di ipoteca) iniziato alcuni anni fa. Il 30 dicembre 2022 il Tribunale di Varese ha emesso il decreto di trasferimento di Villa Pirelli ad Edumaax Spa, la società che aveva acquisito il credito ipotecario da BNL. L’informazione è stata notificata al Comune il 17 gennaio. Fatti salvi gli ultimi adempimenti di tipo legale, il procedimento di trasferimento della proprietà del compendio di Villa Pirelli può quindi dirsi concluso.

Il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano, famoso per ospitare l’affresco di “Ultima Cena” di Leonardo da Vinci, ha annunciato un’estensione degli orari di apertura per 17 serate nei prossimi mesi. A partire dalle 19 alle 22, il museo sarà aperto al pubblico con l’ingresso di 420 visitatori per ogni serata. Il primo appuntamento è per il 31 gennaio ma si andrà avanti fino a luglio.

