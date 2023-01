Teresa Mannino sold out a Varese. A teatro anche Federico Moccia e il musical della Bella addormentata

Tutto esaurito per la comica siciliana, Moccia invece porta un incontro dedicato al mondo degli adolescenti e non solo, domenica si chiude la settimana con un musical per tutta la famiglia

Tutto esaurito al Teatro di Varese per Teresa Mannino. La comica siciliana è in scena nelle serate di giovedì 26 e venerdì 27 gennaio con il suo nuovo spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto”. “Vorrei, vorrei, vorrei… Il motore dei miei passi, dei miei sguardi, del mio stupore si riaccende sfolgorante grazie agli occhi ottusi e storti del potente di turno travestito da felino medievale”, si legge nell’ironico testo che introduce gli spettatori a questo one woman show. Appuntamento dunque per due serate consecutivo.

FEDERICO MOCCIA IN “ORGOGLIO, BULLISMO, AMORE”

Un altro nome molto noto a livello nazionale è quello di Federico Moccia. Scrittore, autore e regista che in molti ricordano per il famoso film “Tre metri sopra il cielo” e che al teatro di Varese arriva con “Orgoglio, bullismo e amore, una moderna educazione sentimentale”.

Si tratta di un originale percorso nei sentimenti, nelle loro sfumature e implicazioni, attraverso una mappa emotiva fatta di riflessioni, esempi, storie, citazioni, video e letture che disegnano il senso profondo di tre parole in particolare – orgoglio, bullismo e amore – viste come strumenti preziosi da usare nel quotidiano e nei rapporti con gli altri. Crescere, infatti, non è una scommessa che si affida alla buona sorte. È una scoperta continua, fatta di curiosità, tentativi, errori e volontà. Un incontro con Federico Moccia adatto ad adolescenti e adulti per riflettere sul mondo che ci circonda. L’appuntamento è per sabato 28 gennaio, alle 16.

Platea € 20,00 | 1° E 2° Galleria € 15,00

MALEFICA E LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO, IL MUSICAL

Spazio ai più piccoli ma non solo, nella giornata di domenica 29 gennaio, alle ore 15.30 con il musical “Malefica e la bella addormentata nel bosco”. E’ una fiaba del passato rivisitata nella storia, arricchita di nuove avventure e personaggi proprio per essere ancora più magica. Una favola romantica e avventurosa che allo stesso tempo affronta temi d’ importanza sociale come l’ amicizia, la fiducia, la speranza, il tradimento, l’ amore e il valore della famiglia.

Il musical catapulterà il pubblico di bambini e adulti in un atmosfera suggestiva come quella del bosco incantato tra fate ed elfi danzanti, canterini e vanitosi; e una selva oscura dove vive la perfida strega del male con orchi brutti e stolti, tra magia nera e incantesimi; sarà uno spettacolo esilarante, coinvolgente, incredibilmente magico e commovente perché l’ amore vero alla fine supererà ogni barriera, anche quella del tempo.

Platea Vip € 34,00 | Platea Poltronissima € 30,00 | 1° Galleria € 26,00 | 2° Galleria € 22,00