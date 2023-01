Tombola, cena e falò: la Befana fa tappa a Gemonio

Gli eventi a cura del Comitato Feste Gemonio tra il pomeriggio e la sera di venerdì 6 gennaio. Ecco come prenotare un posto per la pastasciuttata

Termina la serie di appuntamenti festivi organizzati a Gemonio nell’ultimo mese e iniziati lo scorso 8 dicembre con l’arrivo in piazza di Babbo Natale. Venerdì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, il Comitato Feste Gemonio ha messo in cantiere una serie di eventi per celebrare il passaggio della Befana.

Il programma inizia alle ore 17 con una grande tombolata aperta a tutti, nel salone dell’oratorio di piazza della Vittoria. A seguire, dalle 19, la cena con una pastasciuttata in compagnia al termine della quale saranno estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi organizzata in paese nelle ultime settimane. Per concludere ci si sposterà in piazza dove sarà acceso il falò di fine giornata (dalle ore 21).

Per ragioni organizzative, sono aperte le prenotazioni per la cena: per riservare il proprio posto bisogna scrivere nome e numero di coperti (via WhatsApp o Sms) al 328-7504783 oppure al 348-5285327. La pastasciuttata si terrà se ci saranno almeno 50 iscritti.