Torna la festa di piazza per il Falò di Sant’Antonio a Varese

E’ tornato finalmente in presenza il falò di sant’Antonio a Varese, con tutto quello che gli sta intorno: bigliettini, banco gastronomico, messe, benedizioni degli animali e lancio dei palloncini. Una grande festa che dura per due giorni e che non viene fermata dal meteo inclemente o dalla giornata feriale.

I Monelli della Motta hanno cominciato a preparare la pira già nella mattina del 16, e i fornelli hanno incominciato a riempire di profumo di salamelle piazza della Motta fin dall’ora di pranzo, mentre le bancarelle si preparavano all’arrivo dei varesini, pronti a mangiare polente a bruscitt o frittelle. Il clou però è il falò, che viene acceso alle 21.

Il programma della manifestazione si estende per due giorni, lunedì 16 e martedì 17. Prima della due giorni di festa è previsto un concerto per Sant’Antonio, che si terrà nella chiesa dedicata al Santo domenica 15 gennaio alle 17. Direttore sarà il maestro Dario Tabbia, che condurrà il Coro da Camera di Torino. L’ingresso è libero.

Queste, invece, le manifestazioni dei due giorni di festa.

LUNEDÌ 16 GENNAIO

Ore 10: Celebrazione Eucaristica e benedizione delle candele votive

Nel corso della giornata: costruzione della pira. I varesini sono invitati a portare in piazza nella giornata di lunedì 16 i propri abeti da bruciare. I bigliettini potranno essere consegnati durante la costruzione, della pira, oppure la sera stessa, oppure – come da tradizione di Varesenews e se impossibilitati a partecipare – anche affidando i vostri desideri a noi.

Dalle 11: apertura del banco gastronomico: sono previsti il classico panino con la salamella e i dolci tipici.

Alle 18: Celebrazione Eucaristica

Alle 21: Accensione del rituale falò, preceduta dalla processione delle candele. A partire dalle 20 i Monelli però hanno organizzato una sorpresa musicale in piazza, coperta da totale segreto: «Possiamo dare un solo indizio: “Don Camillo”» è l’unica cosa che hanno detto.

MARTEDÌ 17 GENNAIO

Le Celebrazioni Eucaristiche nella giornata di sant’Antonio sono previste alle 8, 9, 10, 11 e 18

Alle 12: tradizionale benedizione degli Animali e dei Pani in piazza, aperta al pubblico per tutti gli animali. È prevista, più precisamente, a conclusione della messa delle 11.

12:15: Lancio dei palloncini da parte dei bambini delle scuole primarie varesine