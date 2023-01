Tornano le “Domeniche ad arte”, a Palazzo Cicogna un duetto con le opere di Tosi e Catti

I partecipanti saranno accompagnati da una guida in un percorso tematico a Palazzo Cicogna che metterà in dialogo due opere della collezione museale che trattano lo stesso tema

Torna domenica 22 gennaio l’appuntamento con le “Domeniche ad arte”, nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei”. In questo nuovo incontro di approfondimento della collezione museale di Palazzo Cicogna, i partecipanti saranno accompagnati da una guida dei Servizi Educativi Museali in un percorso tematico che metterà in dialogo due opere della collezione museale che trattano lo stesso tema, seppur in un modo completamente diverso, in un curioso “Duetto d’Arte” con le opere di Arturo Tosi e Marco Catti.

Questo incontro ha come protagonista l’autoritratto, soggetto rappresentato fin dall’antichità con molteplici significati e modalità, che richiama lo sfaccettato tema dell’identità.

L’iniziativa è dedicato al pubblico degli adulti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, da effettuare fino a esaurimento dei posti disponibili al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domeniche-ad-arte-a-palazzo-cicogna-22012023-513802235317

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel. 0331 390 242 – 349

www.comune.bustoarsizio.va.it