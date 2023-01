Il tour elettorale di Emanuele Monti fa tappa a Castiglione Olona: si parla di Alzheimer

Farà tappa sabato 14 gennaio a Castiglione Olona “La Lombardia che vorrei”, il tour elettorale tematico organizzato dal presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti per dar voce al territorio sulle tematiche riguardanti salute, disabilità, prevenzione e sport. L’appuntamento è per le 18 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1.

Tema principale di questo appuntamento, organizzato in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e istruzione del Comune di Castiglione Olona, sarà il morbo di Alzheimer, come lo si cura, i percorsi da affrontare per contrastarlo e quali sono le realtà che operano nell’assistenza dei suoi malati e nel supporto dei loro familiari.

Dopo l’introduzione di Emanuele Monti che spiegherà le finalità del progetto “La Lombardia che vorrei” l’incontro affronterà il tema dell’Alzheimer attraverso consigli di medici esperti e professionisti, con lo scopo di dare informazioni utili e fornire spunti di riflessione su questa patologia neurodegenerativa che in Italia colpisce circa il 5% delle persone con più di 60 anni.

A parlare ci saranno Gabriella Fantuz che presenterà l’esperienza di Villa Fiammetta, residenza sanitaria assistenziale di Ispra e il dottor Lucio Volpi che spiegherà il fondamentale ruolo dei medici di base nell’identificare tempestivamente i sintomi nei propri pazienti. A seguire, spazio alle realtà che offrono supporto e sostegno ai malati sul nostro territorio con Stella Fracassi che presenterà i progetti specifici nei centri diurni per anziani e Sara Azzolini e Barbara Macchi che illustreranno il ruolo e i servizi offerti dalle case comunità. A chiudere il ciclo di interventi Patrizia Longhin, responsabile dell’area Servizi sociali del Comune di Castiglione Olona, che spiegherà le modalità di presa in carico da parte dell’istituzione comunale dei malati di Alzheimer nel percorso di assistenza sanitaria e morale.

IUnterverrà anche Tiziana Zanetti, esperta di beni culturali, sul patrimonio culturale visto attraverso le storie di uomini, donne e paesaggi,

Al termine verrà offerto un aperitivo.