Tragedia a Tradate, donna di 84 anni muore incastrata in un tombino

(immagine di repertorio) – Tragico incidente a Tradate, dove oggi pomeriggio una donna di 84 anni è morta dopo essere rimasta incastrata in un tombino nel giardino della sua abitazione.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 16,30 in via fratelli Rosselli, in una zona residenziale del rione Ceppine. Secondo le prime informazioni la signora stava effettuando dei lavori in giardino ed è rimasta incastrata in un tombino, un pozzetto di ispezione delle acque nere che forse aveva intenzione di pulire.

Sul posto sono intervenute due ambulanze ed è stato chiesto il supporto dell’elisoccorso ma per la donna non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi era già deceduta.

Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese e Tradate, e la Polizia locale di Tradate.