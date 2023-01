“Travi danneggiate”, sospesa fino al 14 gennaio la circolazione sotto al ponte di Buguggiate

I lavori per rimettere in sesto il ponte sulla sp1 di Buguggiate danneggiato dall’impatto con un mezzo pesante nella serata del 2 gennaio scorso dureranno diversi giorni, e per consentire il risanamento delle travi del ponte la Provincia di Varese con ordinanza ha stabilito il divieto di transito fino al 14 di gennaio. Dunque la decisione riguarda anche un momento particolare che coincide con la ripresa delle scuole che sono situate non distante dal punto di intersezione fra la sp1 e la sp17 .

«La sospensione temporanea di tutta la circolazione dei veicoli e dei pedoni lungo la SP 1 “detta del Chiostro di Voltorre”», si legge nell’ordinanza riguarda la «corrispondenza del ponte sulla rampa di raccordo con la S.P. 17 al Km. 12+500 circa in Comune di Buguggiate, che avverrà dal giorno 02/01/2023 fino al giorno 14/01/2023».

Il problema era sorto qualche giorno fa quando un autoarticolato aveva impattato sulle travi della campata del ponte causando la caduta di calcinacci e l’intervento dei vigili del fuoco.