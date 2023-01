Tre minorenni soccorsi per un investimento nelle vicinanze della Coop di Busto Garolfo

Ambulanze impegnate in un soccorso a Busto Garolfo per un investimento che vede coinvolti oggi, sabato 7 gennaio, a Busto Garolfo, tre minorenni: un ragazzo di 16 anni e due ragazze di 17 anni.

L’incidente alle 17,15, in via Arconate, con la presenza delle ambulanze della Croce Rosse di Legnano e di Busto Arsizio, il cui intervento è indicato, per entrambe, in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri del Comando di Legnano.