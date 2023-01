Tre pedoni investiti a Busto, Gallarate e Laveno

Tre persone sono state investite, pressoché nello stesso momento, in tre diverse località della provincia, a Gallarate, Busto Arsizio e Laveno Mombello.

L’incidente a Busto è quello avvenuto alla Beata Giuliana alle 15.43, all’incrocio tra viale Stelvio e via Minghetti: una donna di 66 anni è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano e dall’automedica e portata in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferita ma non in immediato pericolo di vita.

In contemporanea l’Sos Carnago è intervenuta con almbulanza in via Madonna in Campagna a Gallarate, per soccorrere un 50enne investito: è stato portato anche lui in ospedale in “codice giallo”.

Cinque minuti dopo è toccato ad un anziano di 86 anni, investita nel pieno centro di Laveno Mombello, in via Labiena, e soccorsa dalla Croce Rossa di Gavirate. Anche l’86enne è finito in ospedale con ferite, seppur non pericolo di vita.

In provincia di Varese si registrano oltre duecento investimenti di pedoni ogni anno. Il 30% dei deceduti in incidenti nel 2021 erano pedoni.