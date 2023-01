Tre spettacoli per un “copione a due”: la sfida delle compagnie teatrali a Jerago con Orago e Carnago

Il concorso organizzato da Fita Lombardia in collaborazione a Fita Varse entra nel vivo. Le prossime settimane vedranno tre compagnie esibirsi nei teatri del Varesotto per contendersi il premio per il miglior spettacolo a due, come prevede il titolo del concorso: Copione per due.

Due attori per ogni compagnia si sfideranno per partire in tournée il prossimo autunno. Dove? Lo sapranno solo la sera del gala finale.

Ecco gli spettacoli in programma per il mese di Febbraio:

Sabato 4 Febbraio 2023, Teatro auditorium di Jerago con Orago la compagnia teatrale Baroni Rampanti porterà in scena “VENERE IN PELLICCIA“. Un aristocratico firma un contratto con la sua amata per diventare il suo schiavo.Una vicenda sconcertante e surreale con cui il geniale scrittore ci rivela, con spietata lucidità (e prima ancora della psicanalisi) alcune dinamiche profonde e paradossali della relazione di coppia, interpretate dagli attori con intensità e con raffinata ironia.

Sabato 11 Febbraio 2023, Teatro Agorà di Carnago la compagnia teatrale Luna e Laltra porterà in scena: SORELLASTRE, Annamaria Rizzato e Antonella Tranquilli ci sveleranno i segreti di cosa è successo dopo che Cenerentola ha sposato il Principe.

Sabato 18 Febbario, Teatro Agorrà di Carnago la compagnia teatrale Teatro Dali a qui, ci porterà nel contemporaneo con IL SOL DELL’AVVENIRE E’ TRAMONTATO A GOLI OTOK E MARIUPOL.

Il dramma degli esuli, dei gulag dei bombardamenti ci portano in una Ucraina devastata e bruciata.

Inizio spettacoli sempre ore 21.00 prenotazione sui siti dei teatri, ingresso secondo il costo dei teatri stessi, da 10 a12 euro a testa.