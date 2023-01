Tredicesima edizione per la Cerimonia della consegna delle Benemerenze civiche a Castellanza

I riconoscimenti verranno consegnati domenica 29 gennaio al Teatro di Via Dante, in occasione della Festa Patronale di San Giulio

Giunge alla sua 13^ edizione la Cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche. L’iniziativa, istituita nel 2007 nel Comune di Castellanza, e dal 2013 a cadenza triennale, vuole essere un riconoscimento simbolico conferito a cittadini e associazioni che in qualsiasi modo “abbiano giovato e reso onore alla Città”, accrescendone il prestigio, attraverso opere concrete nei vari campi della vita o con gesti di coraggio. (nella foto la premiazione del 2020)

Due sono le tipologie di riconoscimento che verranno consegnate nella cerimonia di domenica 29 gennaio al Teatro di Via Dante, in occasione della Festa Patronale di San Giulio: tre targhe d’oro di Benemerenza Civica e un Attestato di Riconoscimento Civico.

Durante la cerimonia, la Sand Art di Nadia Ischia farà da cornice all’intera manifestazione, “raccontando” con le sue suggestioni, la città e le peculiarità premiate.

«Ritengo come Sindaco e come cittadina – sottolinea il Sindaco Mirella Cerini – che in questi anni, densi di avvenimenti e di cambiamenti epocali, dobbiamo ancora di più tornare a soffermarci sull’importanza che i gesti del singolo o di un gruppo possono, e riescono, a portare concretamente all’interno di una comunità, contribuendo al suo sviluppo e alla sua crescita, da un punto di vista sociale e culturale. Attraverso la Cerimonia della consegna delle Targhe di Benemerenza e dell’Attestato civico, il riconoscimento e soprattutto il ringraziamento, dell’Amministrazione Comunale tutta, vanno in particolare all’opera di due persone e di due associazioni, che in questo senso, si sono distinte negli anni per il loro significativo apporto alla nostra Città».

Al termine della Consegna delle Benemerenze si svolgerà la premiazione di coloro che in questi anni, si sono distinti nell’ambito dello sport, portando all’eccellenza la città di Castellanza

«Non possiamo dimenticare l’importanza dello sport e dell’attività fisica per il benessere dell’individuo e della collettività – conclude il Consigliere Luigi Croci – In questa occasione abbiamo voluto sottolineare il lavoro di tante realtà associative e di quelle persone che raggiungendo l’eccellenza nei vari campi, hanno portato lustro e orgoglio alla nostra città, mantenendo alta la bandiera degli ideali sportivi di impegno e disciplina costanti nel perseguire gli obiettivi, ma sempre nella collaborazione e nel pieno rispetto dell’individuo».