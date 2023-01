Il treno arriva e il ragazzino che finisce sui binari: le immagini del tentato omicidio di Seregno

Una spinta mentre il treno arriva, e il ragazzino che finisce “risucchiato“ sui binari probabilmente nel momento il cui le ruote del convoglio forniscono una sorta di riparo al corpo del povero quattordicenne: solo per miracolo è vivo, dopo il tremendo volo nella stazione di Seregno.

Quelle immagini, riprese di telecamere di video sorveglianza rilanciate da diversi quotidiani e che girano sui social, risalgono al pomeriggio di mercoledì quando il tentativo di rapina di alcuni indumenti si è trasformato in un’accusa di tentato omicidio per il quale nella mattinata di giovedì gli investigatori della polizia hanno arrestato due dei principali responsabili: hanno 14 e 15 anni e sono finiti al carcere minorile di Torino con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina.

Il provvedimento è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano, che ha condotto e diretto le indagini. All’alba di giovedì, gli agenti della Squadra Mobile di Monza e della polizia ferroviaria hanno eseguito il fermo.

Il movente della tentata rapina, che aveva il sapore della ritorsione, starebbe dietro ad alcuni sms che la vittima avrebbe inviato ad una ragazza: una leggerezza, ma nella testa degli aggressori (“che vivono come in un reality” ha detto il procuratore dei Minorenni di Milano Ciro Cascone”) suonava evidentemente come un’onta da lavare con la violenza.