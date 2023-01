Trovata senza vita a Robecco sul Naviglio Elda Marchesi Randi. Era scomparsa mercoledì da Busto

Era scomparsa mercoledì scorso, dopo che si era allontanata con la sua auto da Busto Arsizio, facendo perdere le proprie tracce. Elda Marchesi Randi, 84enne di Busto Arsizio, è stata trovata senza vita a Robecco sul Naviglio in zona Salita dell’Erta. La sua auto era stata ritrovata qualche ora fa al confine con il Piemonte ma di lei non c’era traccia, poi i Carabinieri di Abbiategrasso hanno avviato i protocolli di ricerca e nel giro di poche ore è stato trovato il corpo dai Vigili del Fuoco, non molto lontano dal luogo in cui era stata trovata l’auto.

La donna, molto conosciuta in città per la tessitura Randi fondata nel 1931, era nota anche per la sua eleganza. Ultimamente, però, aveva iniziato a soffrire di problemi legati alla memoria e proprio per questo subito erano scattate le ricerche da parte dei famigliari che non l’avevano vista tornare. Oggi pomeriggio il tragico epilogo. Da accertare le cause del decesso anche se dai primi rilievi non sembrano esserci segni di una morte violenta.