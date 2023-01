“E tu, sai come si vota?”: a Laveno un incontro sulle prossime elezioni regionali

L’evento è in programma mercoledì 1° febbraio ed è stato organizzato dal Consiglio Giovani in vista del voto del 12 e 13 febbraio. Parteciperanno alcuni dei rappresentanti dei principali schieramenti candidati alla presidenza della Regione

In vista delle elezioni Regionali, in programma il 12 e 13 e febbraio, il Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello ha organizzato, in collaborazione con il Comune, un incontro dal titolo “E tu.. sai come si vota?“.

L’evento – aperto a tutti – si terrà mercoledì 1° febbraio alle 20:30 nella Sala Civica di Piazza Italia a Laveno e dopo una breve introduzione sulle modalità di voto, vedrà un dibattito politico fra alcuni rappresentanti dei principali schieramenti candidati alla presidenza della Regione.

