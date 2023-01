Il turismo del futuro nelle Valli del Verbano è verde e in movimento

Questa mattina – martedì 24 gennaio – operatori del turismo, esperti, rappresentanti di enti locali e delle associazioni si sono incontrati a Palazzo Verbania per discutere di un argomento molto importante: il futuro del turismo nel Verbano.

Il confronto è avvenuto durante il secondo incontro del percorso di progettazione partecipata organizzato da Lipu e Touring Club Italiano con la Comunità Montana Valli del Verbano nell’ambito di “Andar per Valli – Un turismo ecosostenibile nell’Alto Verbano“, progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Negli scorsi mesi, infatti, con il ciclo di incontri “Il sentiero della sostenibilità”, Lipu, Touring Club e Comunità Montana hanno formato gli operatori dando loro una panoramica delle tendenze più attuali nel mondo del turismo e della preziosa biodiversità dell’Alto Verbano, con un focus sui temi del birdwatching e dell’ambiente del pascolo. Ora, invece, la palla è passata a chi il territorio lo vive ogni giorno e lo propone ai turisti.

«Posso già dire fin da ora – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e al Turismo della Comunità Montana Valli del Verbano Gianpietro Ballardin – che la scelta di coinvolgere Lipu e Touring Club sia stata vincente, sia per sviluppare nuove proposte turistiche sia per dare opportunità ai giovani e a tutte quelle fasce della popolazione che potrebbero trovare la propria strada proprio qui nelle nostre zone».

Utilizzando un metodo interattivo, il facilitatore Gerardo De Luzenberger ha condotto i lavori suddividendo i circa cinquanta partecipanti in piccoli gruppi. Partendo dalle “carte d’identità” dei luoghi interessanti e dall’elenco degli attrattori turistici prodotti nel primo incontro di progettazione partecipata, ogni gruppo ha esposto le proprie proposte.

Gli spunti sono moltissimi: esperienze gastronomiche, sentieri per imparare a fare birdwatching, percorsi da esplorare a piedi o in mountain bike, geocaching, passeggiate tra i dipinti del borgo di Arcumeggia.

L’obiettivo finale del progetto Andar per Valli è creare una rete attiva di realtà locali ed esperti, arrivando infine alla sottoscrizione di un Patto territoriale volontario, che garantisca un approccio sostenibile allo sviluppo turistico locale. Andar per Valli è stato finanziato da Fondazione Cariplo dal bando “Effetto ECO”, che promuove soluzioni basate sulla transizione ecologica per sviluppare economie e comunità più eque e resilienti.