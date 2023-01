Tutti i segreti delle mappe mentali per insegnanti e studenti

Le mappe mentali sono uno strumento estremamente utile sia per gli studenti sia per gli insegnanti. I primi, infatti, le possono impiegare per studiare in maniera molto più semplice ed efficace, andando a identificare immediatamente tutti i punti chiave e i concetti cardine dei diversi argomenti che stanno approfondendo, i secondi, invece, le possono utilizzare per preparare le loro lezioni così da essere molto più chiare e incisive per i loro alunni.

Esistono diversi tipi di mappe mentali perciò è fondamentale capire quale si adatta meglio alle proprie esigenze, necessità e alle precise materie e argomenti che devono essere trattati.

Che cos’è una mappa mentale

Una mappa mentale è una rappresentazione grafica che consente di riassumere, semplificare ed evidenziare tutti i concetti cardine di una lezione, un argomento o un discorso. Negli ultimi anni tale strumento si è ulteriormente evoluto, infatti sono nate le mappe concettuali. Queste ultime presentano ancora più vantaggi perché consento di trattare più argomenti contemporaneamente, sono molto più flessibili e adattabili alle varie situazioni, permettono di creare dei grafici più ampi, vari e completi.

Tutti gli studenti che hanno iniziato a utilizzare questo strumento hanno subito espresso una grande soddisfazione perché le relazioni causa-effetto e le connessioni tra i vari concetti sono apparsi molto più chiari ed evidenti. Poter vedere, infatti, visivamente i collegamenti tra i diversi punti chiave è molto utile. Anche i docenti e gli insegnanti, però, hanno sottolineato come le mappe concettuali e mentali sono un valido mezzo per preparare le loro lezioni in modo tale da renderle molto più semplici ed efficaci per qualsiasi studente.

Come si può costruire una mappa concettuale

Oggigiorno esistono tantissime app per mappe concettuali e, tra queste, EdrawMind è senza dubbio una delle migliori perché è semplice da utilizzare, versatile e permette di costruire tantissime diverse tipologie di diagrammi.

Costruire una mappa con EdrawMind è estremamente facile, infatti per prima cosa è necessario identificare l’idea o il concetto centrale dell’argomento che si deve trattare. Successivamente si devono definire tutti i punti cardine a esso connessi con le relazioni di causa-effetto che ne derivano. Così facendo si stabiliscono, ad esempio, le posizioni delle frecce di collegamento e la direzione di queste ultime così da creare le varie relazioni tra i diversi argomenti.

A questo punto si deve scegliere il preciso diagramma che si intende utilizzare per la rappresentazione grafica: un grafico ad albero, a lisca di pesce, un classico flow-sheet, per esempio. Le possibilità a disposizione di ogni singolo utente sono moltissime. Si può anche scegliere quale carattere utilizzare, il colore o la dimensione, proprio perché la personalizzazione del diagramma aiuta ancora di più la memorizzazione e la comprensione dell’argomento che viene trattato.

Infine, creata la mappa concettuale, sarà possibile esportarla e stamparla con i principali software presenti su tutti i pc.

Il vantaggio di EdrawMind rispetto alle principali app oggi utilizzate per la creazione delle varie tipologie di mappe concettuali, sta anche nell’elevato numero di funzioni che mette a disposizione e che consente di impiegare con estrema semplicità.

La creazione dei diagrammi è molto rapida e facile e può essere fatta scegliendo tra tantissimi modelli di mappatura concettuale. In ogni momento, poi, è possibile modificare e aggiornare la rappresentazione che è stata creata così da avere delle versioni sempre attuali delle proprie mappe concettuali. EdrawMind consente anche di creare collegamenti con altri grafici e di inserire perfino delle immagini per rendere ancora più efficace e completa la descrizione. Le rappresentazioni, poi, possono essere condivise con semplicità tra vari utenti, anche utilizzando i social media. In questo modo tutti gli studenti di un’intera classe le potranno utilizzare per studiare e anche gli insegnanti le potranno condividere con i loro colleghi.

EdrawMind, così semplice ed economico da utilizzare

EdrawMind è molto semplice ed economico da utilizzare anche se non si è dei grandi esperti, ma solo dei principianti. Una volta scaricata l’applicazione, infatti, il suo utilizzo è completamente gratuito e si ha sempre a disposizione la valida assistenza del servizio clienti.

E’ dotato, poi, anche di una funzione aggiuntiva che consente in qualsiasi momento di prendere degli appunti a mano, aggiungere dei commenti e dei collegamenti ipertestuali, oltre che addirittura implementare il grafico con dei disegni creati manualmente.

L’interfaccia con i differenti comandi e le varie funzioni è chiara, lineare ed estremamente intuitiva e anche le varie possibilità di personalizzazione sono semplici da utilizzare e possono essere modificate in qualsiasi momento.

L’organizzazione visiva delle idee e dei concetti è un metodo efficace che studenti e insegnanti possono impiegare per comprendere e spiegare con facilità qualsiasi argomento e materia. E’ proprio per questo motivo che l’utilizzo delle mappe concettuali sta diventando uno strumento sempre più utilizzato da alunni e docenti di qualsiasi ordine e grado e EdrawMind è l’applicazione migliore per crearle in modo semplice ed efficace.