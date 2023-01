U.mani.tà è il cabaret fatto a mano da Jacopo Tealdi in scena allo Spazio Kabum di Varese

Spettacolo per famiglie in scena sabato 14 gennaio alle ore 17 preceduto alle 16.30 da una merenda per tutti. Ingresso libero, uscita a offerta

Il terzo appuntamento della stagione di circo teatro a Spazio Kabum è anche il primo appuntamento del 2023 alla scuola di Circo di Varese: sabato 14 gennaio alle ore 17 va in scena U.MANI.TÀ, spettacolo per famiglie preceduto alle 16.30 da una merenda conviviale per tutti.

Come vuole la collaudata formula della rassegna i teatro circo, l’ingresso è libero, con “uscita a cappello” cioè a offerta libera, ma consapevole.

U.MANI.TÀ è uno spettacolo di teatro manuale, che va in scena in un’elegante cornice luminosa ed è realizzato con l’intreccio delle semplici mani nude: le due mani di Jacopo Tealdi, #quellodellemani. Le sue mani formano incredibili personaggi che dialogano con il pubblico: come Mr Piccolino, il bambino interiore, uno buono e ingenuo, con i suoi monologhi profondissimi che commuovono tutte le età, ma anche Luis Daimon, perfido professore di etnoantropologia che distruggerà le fiabe per bambini, facendo ridere adulti e i più piccoli contemporaneamente ma per motivi differenti!

E poi ci sono Lady Wanda, Don Vito e tanti altri ma soprattutto c’è la semplicità della storia d’amore tra due mani che con la loro danza evocano il più alto dei sentimenti.

Una magia teatrale profondamente emozionante.

Gradita la prenotazione scrivendo via WhatsApp al 349 4568018 (Alessandra).

Alle ore 21, sempre di sabato 14 gennaio, a Spazo Kabum andrà in scena un secondo spettacolo dedicato però a un pubblico più adulto (vietato ai minori di 16 anni) intitolato Schiaffo (qui l’articolo).