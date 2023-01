Un 2023 sempre più Rosso Ferrari per il varesino Alessio Rovera

Il Mondiale, le corse in America e il GT World Challenge Europe: sarà un 2023 tutto in Ferrari per Alessio Rovera. Il pilota di Varese non guiderà la nuova hypercar del Cavallino Rampante ma sarà uno degli uomini di punta di Maranello per far progredire e possibilmente portare al successo la nuovissima vettura gran turismo, la 296, che ha preso il posto di quella 488 tanto cara ad Alessio.

Rovera esordirà nel prossimo fine settimana sul celebre circuito di Daytona per i test che porteranno gli equipaggi a disputare la 24 Ore valida per il campionato endurance d’Oltreoceano (IMSA). Sul tracciato della Florida il 27enne di Casbeno sarà impegnato con la scuderia Triarsi Competizione e condividerà la Ferrari con un altro pilota ufficiale della Rossa, Andrea Bertolini, oltre che con Onofrio Triarsi e Charlie Scardina. Terminata questa esperienza però, Alessio proseguirà a sviluppare la 296 anche in gara con la partecipazione dal GT World Challenge Europe.

In questo caso la squadra di Maranello sarà un vero dream team per la categoria: Rovera affiancherà il russo Robert Shwartzman e il “compare” Nicklas Nielsen. Il danese è stato compagno del varesino nelle ultime due stagioni che hanno portato altrettanti titoli mondiali nel WEC ed è uno dei sei “prescelti” per portare in gara la Hypercar. Shwartzman è invece uno dei due piloti di riserva della Scuderia in Formula Uno (l’altro è Giovinazzi) e sarà in gara con la 296 GT3 in diverse occasioni compresa la prestigiosa 24 Ore di Spa-Francorchamps in luglio. Con questo equipaggio portato in pista da AF Corse, se la 296 confermerà le aspettative, Alessio può davvero puntare in alto.

«Mi sento ultra-motivato – il commento di Rovera – in vista di un’annata davvero impegnativa nella quale di fatto dovrò guidare ogni tipologia di Ferrari e dare il massimo per confermarmi ai vertici dopo un biennio così vincente. Ringrazio la Ferrari per la fiducia che mi ha riservato, sono fiero di questo doppio ‘super programma’ FIA WEC e GTWC che insieme a Daytona mi consentirà di competere di nuovo anche alle 24 Ore di Le Mans e di Spa. Sono felice di tornare sulla 488 GTE, con la quale mi ero trovato benissimo nel 2021 conquistando l’iride all’esordio, e non vedo l’ora di iniziare perché questo secondo anno di esperienza come pilota ufficiale del Cavallino Rampante sarà fondamentale. So di trovarmi nel posto giusto, sviluppare e portare al debutto la 296 GT3 è un orgoglio, portarla alla vittoria sarà la missione».

Il Ferrarista varesino avrà poi di nuovo spazio nel mondiale endurance (WEC) con la “vecchia” 488 GTE affidata ai privati che in questo caso è il nuovo team Richard Mille AF Corse. Rovera gareggerà in LMGTE ProAm insieme alla prima donna di sempre inserita nella rosa Competizioni GT di Ferrari, la 21enne francese Lilou Wadoux, e con il gentleman argentino Luis Perez Companc.

Infine – ma qui il programma è ancora tutto da stabilire – Alessio proseguirà a testare la 499P, ovvero la Hypercar impegnata nella classe regina del WEC e probabilmente tornerà a guidare in qualche occasione i prototipi di classe LMP2 che tanta gioia gli hanno dato nel 2022. Vedremo, in questo caso, come e quando visto il calendario serratissimo che attende Rovera da qui a dicembre.