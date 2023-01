“Un cantiere a cielo aperto, quando sarà finita la nuova palestra delle scuole di Laveno?”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte di alcuni genitori di Laveno Mombello che si interrogano sulla situazione relativa al cantiere della palestra scolastica. Un progetto approvato dalla giunta Ielmini che prevede il rifacimento completo della palestra. Al momento però il cantiere è ancora completamente in evoluzione e i cittadini chiedono una risposta all’amministrazione comunale. A Novembre la giunta guidata da Luca Santagostino ha tenuto un incontro per spiegare il progetto e proponendo un progetto ridimensionato per ridurre i tempi e i genitori chiedono se sarà così.

Era agosto 2020 quando venne pubblicata la notizia che si avvicinavano i lavori per la nuova palestra comunale! Sui giornali si leggeva che ll Comune di Laveno affidò l’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova palestra della scuola media “Monteggia”, e l’opera, annunciata circa due anni prima, sarebbe dovuta iniziare nei primi mesi del 2021.

Grazie ad uno stanziamento di 1.084.000 euro del ministero dell’Interno – fondi che copriranno circa l’80% della spesa, alla quale il Comune doveva partecipare con 270mila euro – la palestra di via Maria Ausiliatrice doveva essere completamente ricostruita, allo scopo di eliminare con la vecchia struttura – risalente ai primi anni Settanta – tutte le problematiche che l’impianto portava con sé da decenni.

Ci fu un aspetto che più di tutti convinse l’amministrazione del sindaco uscente, Ercole Ielmini, a scegliere la strada più impegnativa, quella della demolizione e della ricostruzione integrale.

E oggi?? Solo sconforto!! Un cantiere a cielo aperto e non proprio in sicurezza. Noi, genitori, di circa 250 alunni, ancora oggi ci chiediamo se esiste sul tavolo una soluzione di compimento dell’opera della palestra. Nel mese di novembre 2022 c’è stato anche un incontro pubblico, dell’attuale amministrazione, con i cittadini, presso l’Oratorio di Mombello, dove dei genitori avevano avanzato le loro perplessità e ci fu l’impegno da parte del Sindaco di un progetto ridimensionato e a seguire un incontro con i genitori per tutti gli aggiornamenti, azzardando anche una messa in funzione della palestra nel mese di Settembre 2023.

Siamo consapevoli che l’anno scolastico ormai è compromesso, ad ogni modo se non è previsto un accordo definitivo, le condizioni continueranno ad essere le medesime? Ovvero trasferimento con pullman verso la Palestra Gianoli di Mombello e pedonale verso la Palestra delle Scuole Elementari Scotti? Dobbiamo sperare nel buon senso dei nostri figli che camminino in modo disciplinato o possiamo ancora sperare in una soluzione? Noi genitori quando saremo correttamente avvisati e aggiornati?