Sfida ai giovani studenti: “Raccontateci come vedete il valore del giorno della memoria”

Un concorso che sfida i ragazzi delle scuole superiori a scrivere un articolo sulla Shoah, cosi come la vedono loro: è l’iniziativa della sezione varesina dell’Istituto Calogero Marrone in collaborazione con Varesenews per celebrare il giorno della Memoria.

«L’impegno richiesto agli studenti si colloca tra due date simbolo: quella del 27 gennaio, Giorno della memoria, dedicato al ricordo della Shoah, e il 6 marzo, Giornata Internazionale dei Giusti tra le Nazioni, uomini a cui lo Stato di Israele attribuisce l’onorificenza di generosi salvatori di altri uomini – spiega Margherita Giromini, presidente dell’associazione – Un giorno che celebra, tra gli altri, anche tre varesini: ai giusti tra le nazioni appartiene infatti non solo Calogero Marrone ma anche i coniugi Silvio e Lidia Borghi, nominati il 28 aprile scorso con una cerimonia in salone Estense».

L’idea è quella di: «Chiedere ai ragazzi di raccontare il loro punto di vista su questi eventi terribili del ‘900, per entrare di persona a capire cosa ha significato la Shoah, e sentire la loro voce – continua Margherita Giromini – Abbiamo pensato ad un articolo perché se un tema si presta a retorica, un articolo invece aiuta a fare sintesi e a scegliere le parole principali. Siamo curiosi di scoprire come svolgeranno questo argomento, di capire come la pensano, come incarnano e vedono questi valori in una società come la nostra. Un esercizio che sarebbe fare anche da adulti».

Con questa iniziativa: «l’Associazione si propone di raccogliere il punto di vista dei giovani studenti sull’attualità dei valori di libertà, giustizia e solidarietà pienamente espressi nella vicenda umana di Calogero Marrone, Giusto tra le Nazioni, morto nel lager di Dachau. Per la sua attività di sostegno ad ebrei e ad antifascisti negli anni della guerra, Marrone costituisce un valido esempio del civismo di cui la società attuale necessita».

I vincitori del concorso, tra l’altro, avranno la possibilità di vedere pubblicato il loro pezzo su Varesenews. Il titolo dell’articolo che sono chiamati a svolgere è “Da Caino a Calogero: la responsabilità rende liberi” : «Caino è innanzitutto il simbolo dell’indifferenza, sentimento a cui persone come Calogero Marrone si oppongono – conclude la presidente – Marrone ha per esempio utilizzato il suo lavoro per fare la sua parte di bene, non l’ha fatto per sacrificarsi ma semplicemente spinto dal desiderio di fare bene. Prima ancora che un eroe, quindi, è un cittadino modello, come ci auguriamo siano nella loro vita questi giovani».

COME PARTECIPARE AL CONCORSO

La partecipazione al concorso prevede la redazione di un articolo, della lunghezza massima di 3.000 battute, il cui titolo è: “Da Caino a Calogero: la responsabilità rende liberi”. Saranno premiati, con dei buoni premio, due articoli per il triennio e uno per il biennio delle scuole superiori, scelti da una Giuria composta da rappresentanti dell’Associazione promotrice, da giornalisti delle testate coinvolte e da ex insegnanti. Fra i tre articoli premiati, quello vincitore in assoluto sarà pubblicato sulle testate giornalistiche La Prealpina e Varesenews.

L’esito del Concorso sarà reso pubblico domenica 5 marzo, mentre la premiazione avrà luogo nel corso della settimana che include il 6 marzo 2023, Giornata dei Giusti. I tre articoli premiati saranno letti nell’ambito di un incontro pubblico in data e luogo da definire.

Il termine per l’invio dei testi, in formato pdf, è il 20 febbraio 2023. Deve essere inviato via mail, con indicati nome, cognome e istituto scolastico a cui si appartiene, all’indirizzo: sezionevareseCalogeroMarrone@gmail.com

(Il bando in pdf)