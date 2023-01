Un corso base di clownterapia a Gallarate con l’associazione Vip Verbano Odv

L’associazione di clownterapia “Vip Verbano ODV – Un Naso Rosso per Sognare”, nata nel maggio del 2010 dal desiderio di voler portare un momento di gioia e speranza nel cuore di chi vive uno stato di disagio e sofferenza, organizza un corso base di clownterapia. VIP Verbano è parte della federazione nazionale VIP Italia ODV, la quale promuove il “Viviamo in Positivo” (VIP).

Cosa significa Viviamo in Positivo? L’espressione esteriore di un modo di pensare, di una filosofia di vita che contraddistingue ogni volontario clown. Ci impegniamo a trasformare il nostro modo di vivere, imparando ad attingere giorno dopo giorno a tutte le risorse positive. Oltre a migliorare noi stessi, ci poniamo come missione la diffusione della filosofia del vivere in positivo, portando il sorriso dove ce n’è bisogno, condividendo emozioni e riscoprendo il bambino interiore.

Dove opera Vip Verbano? A livello locale opera sul territorio della provincia di Varese e Como in strutture ospedaliere (Ospedale di Legnano, Gallarate, Somma Lombardo), case di riposo (Tradate, Induno Olona, Cassano Magnago), Comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti (Busto Arsizio), strutture di accoglienza e servizi per bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà (Varese) e ovunque serva un sorriso.

Se tutto ciò vi affascina e vorreste poter far qualcosa in più per gli altri, non vi resta che fare il primo passo e iscriversi al corso base di clownterapia.

Quando e dove si terrà? Gallarate dal 17 al 19 febbraio 2023.

3 giorni per mettersi in gioco e migliorare sé stessi. Il corso base è l’inizio di un viaggio in cui trovare tanti compagni Claunine e Claunini..unica raccomandazione: “Chi non sa ridere… Non è una persona seria!”

Per partecipare agli incontri conoscitivi, contattaci: facebook https://www.facebook.com/VipVerbano/

Instagram: VipVerbano

Referente del corso è Nadia Clown Parimpampum: 377 6635729. Email: corsi@vipverbano.it