Un incontro pubblico a Mornago per affrontare la questione dei trasporti

Dopo le segnalazioni emerse dal sondaggio rivolto alla cittadinanza circolato nei giorni scorsi, a Mornago si guarda ai primi passi per dare risposte alle principali problematiche emerse: sulla scia delle osservazioni e proposte pervenute da parte di studenti, genitori e universitari è stata organizzata per la sera di martedì 10 gennaio alle 20:45 un’assemblea pubblica sul tema, nella sala comunale di via Marconi 9 (biblioteca comunale). All’iniziativa, partita per i numerosi disagi lamentati dai cittadini fruitori del servizio, arriva il sostegno dei consiglieri di minoranza della Lega, che hanno coinvolto il consigliere regionale del Carroccio Monti per raccogliere e portare le segnalazioni all’attenzione dei vertici del servizio di trasporto pubblico locale delle Autolinee Varesine.

Si dicono soddisfatti i promotori, tra cui il segretario comunale della Lega Simone Marcolli e il capogruppo di minoranza in consiglio comunale Stefano Biondaro, secondo cui ‘’aver raccolto più di una cinquantina di adesioni in pochi giorni è un segnale importante di interesse per il tema, in particolare considerando le ben trentacinque osservazioni dettagliate pervenute, che confermano disagi e debolezze del servizio ormai ben note. Ora è il momento delle risposte e delle soluzioni, ma siamo fiduciosi che grazie al supporto di cittadini, rappresentanti presso le istituzioni competenti e collegamenti diretti con i tecnici del servizio si possano portare a casa dei primi risultati importanti per il nostro Comune’’.