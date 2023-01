Un passato legnanese per i due carabinieri che hanno fermato l’aggressore di Roma

Nicoletta Piccoli e Filippo Consoli i due carabinieri che hanno arrestato a Milano Aleksander Mateusz Chomiak, il giovane polacco accusato dell’aggressione nei confronti di Abigail Dresner alla Stazione Termini avevano svolto i loro primi servizi alla caserma di Legnano in via Guerciotti. Carmelo Caracciolo, comandante la stazione legnanese dei carabinieri, andato in pensione nel dicembre 2021, li ricorda molto bene: «Due bravi ragazzi. Si sono conosciuti proprio a Legnano. Erano arrivati da noi “neopromossi” ed erano stati dedicati a servizi istituzionali».

«Filippo – commenta sempre Caracciolo – aveva subito dimostrato grandi capacità e soprattutto una particolare memoria visiva. Ieri, gli ho inviato un messaggio di congratulazioni. Mi ha risposto, ringraziando per aver avuto qui a Legnano un addestramento importante».

I due carabinieri “legnanesi” avevano individuato il polacco a Milano mentre stava partendo in treno per Brescia. Con l’aiuto degli agenti presenti in stazione hanno fermato Chomiak, attualmente in arresto alla caserma Montebello. «L’ho riconosciuto dal berretto e dalle scarpe – una dichiarazione di Consoli -. Gli ho mostrato il video dell’aggressione e lui ha fatto un cenno di assenso». Successivamente, però, durante l’interrogatorio, il polacco ha negato di essere lui l’aggressore.

Filippo Consoli, 36 anni, è vicebrigadiere del radiomobile alla caserma Montebello di Milano, dove Nicoletta Piccoli, 37 anni, lavora in infermeria. Sono sposati dal 2016.