Un piano per 21 mila nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Il piano di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in Italia mira a superare una delle barriere principali all’adozione di questi veicoli: la mancanza di infrastrutture di ricarica lungo le principali strade del paese. Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica intende installare almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città entro fine 2025.

I decreti ministeriali prevedono l’aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade e di 4.000 colonnine nelle aree urbane italiane nel primo anno. Alla fine del 2025, dovranno essere installati in Italia 21.255 punti di ricarica.

Per le superstrade sono previste infrastrutture di ricarica super veloci (da 175kW), per garantire ricariche rapide per itinerari di lunga percorrenza, mentre per le città sono previste colonnine di ricarica veloci (da almeno 90kW), tenendo conto dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria e della penetrazione attuale di veicoli elettrici nell’area.

Questo piano rappresenta un importante passo in avanti per la transizione verso una mobilità sostenibile e per la decarbonizzazione dei trasporti in Italia. Attualmente, l’Italia è al settimo posto in Europa per numero di colonnine installate ogni 100 km di strade, con 9,2 colonnine ogni 100 km, molto distante da paesi come l’Olanda e la Germania ma meglio di Francia e Spagna.