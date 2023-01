Un sabato all’insegna delle materie scientifiche alla primaria di Luvinate

Straordinaria giornata scolastica alla primaria di Luvinate con la prima fiera sulla tecnologia digitale.

Nonostante il sabato mattina, oggi 21 gennaio, insegnanti, genitori, famiglie e soprattutto bambini hanno affollato le aule per partecipare ai vari laboratori didattici realizzati in tutti gli spazi della Scuola per sperimentare ed apprendere tutto ciò che ruota intorno a tecnologia, scienze, elettronica, informatica, matematica e fisica.

Esercizi di ottica e al pc, costruzioni elettroniche con i Lego, microscopi scientifici e impianti elettrici. E poi giochi a reazione a catena per sperimentare la fisica e la gravità.

«Siamo davvero lieti del successo di questo primo appuntamento che mette al centro le materie Steam e che intende qualificare la nostra scuola anche nella continua attenzione e sensibilità a tematiche che saranno sempre più strategiche per il futuro lavorativo e formativo delle future generazioni»