Un video per ricordare gli alpini mai tornati dalla Russia

Un video per ricordare l’80° anniversario della ritirata di Russia, avvenuta nell’inverno 1942-1943, la più grande tragedia vissuta dall’Italia unita, con almeno 75mila caduti e dispersi: l’idea è dell’associazione culturale “Sulle orme della Storia” e “Un italiano in Russia” di Danilo Dolcini, rescaldinese che per anni ha frequentato i luoghi della ritirata, oggi inaccessibili a causa del conflitto in corso tra Russia e Ucraina (la celebre località di Nikolaewka, ad esempio, è proprio sul confine).

Il video è nato con contributi volontari di tutti, dagli attori alle comparse fino a chi si è occupato della realizzazione tecnica: un omaggio a chi non è mai tornato e – dicono – oggi rischia ancora di essere dimenticato. Il filmato è stato girato alla stazione Cuneo Gesso, luogo da cui partirono diverse tradotte della Divisione Alpina Cuneense, in cui tra l’altro erano inquadrati anche molti ragazzi del territorio tra Varesotto e Lago Maggiore: la stazione oggi ospita anche il Memoriale della Divisione, che si vede anche nelle immagini.

Il video è pubblicato sul canale youtube di Danilo Dolcini, presidente dell’associazione culturale, autore ed organizzatore di diversi viaggi con “Un italiano in Russia” nei luoghi in cui la campagna stessa è avvenuta, dove la memoria rimane viva negli occhi percorrendo le stesse tracce delle divisioni militari coinvolte nei combattimenti, ritirate ed anche cammini verso la prigionia.

Informazioni:

Associazione Culturale “Sulle orme della Storia” – Un italiano in Russia –

Realizzazione Video: Emanuela Gregolin – Fotografa e Videomaker

Si ringrazia per la collaborazione il “Memoriale Divisione Alpina Cuneense” di Cuneo, dove sono state effettuate le riprese il 5-6 novembre 2022 e di cui fanno parte i materiali messi a disposizione e visibili nel video stesso.

Con la partecipazione di: U.N.I.R.R. Torino ; Associazione Culturale Tracce di Memoria Gruppo Storico “Alpin del DOI”