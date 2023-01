Il 31 gennaio, AMC Consulting SA, società di consulenza e servizi per persone e aziende, organizzerà un webinar gratuito per i frontalieri sulla piattaforma Teams. Il webinar, intitolato “Frontaliere Sicuro“, coprirà temi come l’accordo fiscale, il 2° pilastro, il lavoro agile e le iniziative della Regione Lombardia per i frontalieri.

L’evento, che inizierà alle ore 20.30, sarà un’occasione importante per conoscere le novità che stanno cambiando il mondo del frontalierato. Tra gli ospiti dell’evento ci sarà la vice presidente del Consiglio Regionale, Francesca Brianza.

Il marchio “Frontaliere Sicuro” di AMC Consulting SA è dal 2018 un punto di riferimento per fornire informazioni e chiarire i dubbi degli 80.000 frontalieri che attraversano il confine ogni giorno. Il webinar offrirà risposte alle domande su come il lavoro agile influisca sui frontalieri, cosa fare in merito alla tassazione del 2° pilastro e quali novità ci sono in merito all’accordo fiscale per i frontalieri e alle iniziative della Regione Lombardia in tema di frontalierato.

Per partecipare al webinar, gli interessati devono registrarsi gratuitamente tramite il link https://www.frontalieresicuro.com/webinar-le-novita-frontalieri/. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare info@frontalieresicuro.com.