Uomo di 51 anni arrestato per violenze sulla ex moglie e violazione del divieto di avvicinamento

Un uomo di 51 anni residente a Barlassina è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Seregno, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Monza, per aver violato più volte il divieto di avvicinamento impostogli nei confronti della ex moglie.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno raccolto gravi e concordanti indizi di reità nei confronti dell’uomo, che è stato accusato di maltrattamenti, molestie, atti persecutori, lesioni personali aggravate e rapina ai danni della ex moglie, commessi tra settembre 2021 e novembre 2022 anche alla presenza dei loro figli minori di 9 e 12 anni.

Lo scorso 26 dicembre, l’uomo ha rubato il cellulare della ex moglie dal balcone della sua abitazione adiacente, prima nascondendosi in casa e poi sul tetto per sfuggire ai carabinieri. Nel tentativo di fuga ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 5 metri, finendo sulla copertura di un box auto e poi a terra. Soccorso dal personale del 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio e poi trasferito al Niguarda di Milano, dove ha raccontato di essersi ferito mentre potava un albero.

Attualmente è ricoverato in ospedale in codice rosso.